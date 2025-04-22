СБУ задержала агента ФСБ, который корректировал удары по Николаеву - как накажут

Фигурант после задержания. Фото: Служба безопасности Украины

СБУ задержала еще одного информатора, который работал на сеть российских спецслужб и корректировала удары врага по Николаеву. Других 4 членов группировки правоохранители разоблачили еще в марте.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Подробности дела

Согласно данным следствия, по месту жительства задержан пятый корректировщик, который после разоблачения вражеской ячейки "залег на дно", чтобы избежать правосудия. Им оказался 50-летний местный безработный, который попал в поле зрения российских спецслужб как прокремлевский "комментатор" в соцсетях. Он, как и остальные участники группы, контактировали с оккупантами через Сергея Лебедева (известного под псевдонимом "Лохматый"), скрывающегося в Донецке и работающего сразу на ФСБ и военную разведку РФ. Установлено, что фигурант, действуя отдельно от других агентов, обходил город и пытался выявить локации базирования ВСУ. Также подозреваемый "в темную" выспрашивал нужную ему информацию у своих знакомых во время бытовых разговоров. Собранные данные он мессенджером передавал "Лохматому", а тот затем "отчитывался" перед российскими кураторами. При обысках у задержанного обнаружены мобильные телефоны с доказательствами его работы на врага и патроны к стрелковому оружию. Их происхождение выясняют правоохранители.

Какое наказание грозит

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами).

Мужчина находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о задержании других 4 агентов этой группировки. А также о диверсии на железной дороге.