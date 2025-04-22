СБУ затримала агента ФСБ, який коригував удари по Миколаєву — як покарають

Фігурант після затримання. Фото: Служба безпеки України

СБУ затримала ще одного інформатора, який працював на мережу російських спецслужб, що коригувала удари ворога по Миколаєву. Інших 4 членів угруповання правоохоронці викрили ще у березні.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Подробиці справи

Згідно з даними слідства, за місцем проживання затримано п’ятого коригувальника, який після викриття ворожого осередку "заліг на дно", щоб уникнути правосуддя. Ним виявився 50-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору російських спецслужб як прокремлівський "коментатор" у соцмережах. Він, як і решта учасників групи, контактували з окупантами через Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом "Лохматий"), що переховується у Донецьку і працює одразу на ФСБ та воєнну розвідку РФ. Встановлено, що фігурант, діючи окремо від інших агентів, обходив місто і намагався виявити локації базування українських захисників. Також підозрюваний "втемну" випитував потрібну йому інформацію у своїх знайомих під час побутових розмов. Зібрані дані він месенджером передавав "Лохматому", який потім "звітував" перед російськими кураторами. При обшуках у затриманого виявлено мобільні телефони із доказами його роботи на ворога та набої до стрілецької зброї, походження яких з’ясовують правоохоронці.

Яке покарання загрожує

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами).

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про затримання інших 4 агентів цього угруповання. А також про диверсію на залізниці.