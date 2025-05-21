ДТП на трасі Одеса-Рені - рейсовий автобус з'їхав у кювет

Автобус у кюветі. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Автобус із 14 пасажирами злетів у кювет біля села Броска на трасі Одеса-Рені. В результаті ДТП ніхто не постраждав, на водія склали адмінпротокол.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці аварії

За даними правоохоронців, 59-річний водій автобуса Бургас — Одеса, рухаючись у напрямку Ізмаїла, не обрав безпечну швидкість на повороті. Через це він не впорався з керуванням та допустив з'їзд у кювет. На щастя, ніхто з 14 пасажирів не постраждав. Перевірка показала, що кермувальник був тверезим. Поліцейські ще продовжують опитувати учасників ДТП та встановлювати всі її обставини.

Після ДТП. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Що загрожує водію

Стосовно водія склали адміністративний протокол за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою кваліфікується порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу. Йому загрожує до 850 гривень штрафу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про водія, який збив жінку на дорозі. А також про чоловіка, який в'їхав у натовп.