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На Одесчине автобус с пассажирами слетел в кювет — последствия

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Дата публикации 21 мая 2025 09:30
ДТП на трассе Одесса-Рени - рейсовый автобус съехал в кювет
Автобус в кювете. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Автобус с 14 пассажирами слетел в кювет возле села Броска на трассе Одесса-Рени. В результате ДТП никто не пострадал, на водителя составили админпротокол.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности аварии

По данным правоохранителей, 59-летний водитель автобуса Бургас — Одесса, двигаясь в направлении Измаила, не выбрал безопасную скорость на повороте. Из-за этого он не справился с управлением и допустил съезд в кювет. К счастью, никто из 14 пассажиров не пострадал. Проверка показала, что шофер был трезв. Полицейские еще продолжают опрашивать участников ДТП и устанавливать все его обстоятельства.

поліцейські встановлюють обставини дтп в ізмаїльському районі за участю рейсового автобуса
После ДТП. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Что грозит водителю

В отношении водителя составили административный протокол по ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которой квалифицируется нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортного средства. Ему грозит до 850 гривен штрафа.

Напомним, недавно мы писали о водителе, который сбил женщину на дороге. А также о мужчине, который въехал в толпу.

ДТП Одесса Одесская область Новости Одессы автобусы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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