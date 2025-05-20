Ситуация на дорогах - пробки на трассе Одесса-Рени в сторону Молдовы и Румынии

Дороги Одесской области на карте. Фото: скриншот

Во вторник, 20 мая, на трассе Одесса — Рени наблюдаются пробки в сторону пограничных пунктов пропуска, особенно возле Паланки — там их сразу несколько. В сторону Румынии очередей пока нет.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное", сейчас есть 2 большие пробки. Это следует учитывать, планируя путешествие. Много автомобилей также фиксируются на картах возле КПП "Староказачье — Тудора". Неподалеку от села Петродолинское тоже на карте можно заметить значительную тянучку, простоять придется меньше часа.

Пробки возле Маяк. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" пробок пока нет. Возле канала Кофа, а также в пределах Сарат сегодня значительных тянучек также не наблюдается. Дорога из Одессы займет 2,5 — 3 часа.

Возле Орловки пробок нет. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о том, какие одесские трамваи изменили маршрут движения. А также о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову.