Ситуация на дорогах - пробки на трассе Одесса-Рени в сторону Молдовы и Румынии

Ситуация на дорогах Одесчины — Паланку лучше объезжать
Во вторник, 20 мая, на трассе Одесса — Рени наблюдаются пробки в сторону пограничных пунктов пропуска, особенно возле Паланки — там их сразу несколько. В сторону Румынии очередей пока нет.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное", сейчас есть 2 большие пробки. Это следует учитывать, планируя путешествие. Много автомобилей также фиксируются на картах возле КПП "Староказачье — Тудора". Неподалеку от села Петродолинское тоже на карте можно заметить значительную тянучку, простоять придется меньше часа.
Пробки в Румынию
На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" пробок пока нет. Возле канала Кофа, а также в пределах Сарат сегодня значительных тянучек также не наблюдается. Дорога из Одессы займет 2,5 — 3 часа.
Напомним, недавно мы писали о том, какие одесские трамваи изменили маршрут движения. А также о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову.
Читайте Новини.LIVE!