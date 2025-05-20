Ситуація на дорогах - затори на трасі Одеса-Рені у бік Молдови і Румунії

Дороги Одещини на карті. Фото: скриншот

У вівторок, 20 травня, на трасі Одеса — Рені спостерігаються затори у бік прикордонних пунктів пропуску, особливо біля Паланки — там їх одразу декілька. У сторону Румунії черг поки що немає.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне", наразі є 2 великі затори. Це слід враховувати, плануючи подорож. Багато автівок також фіксуються на картах біля КПП "Старокозаче — Тудора". Неподалік села Петродолинське теж на карті можна помітити значну тягнучку, простояти доведеться менше години.

Затори біля Маяк. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" заторів наразі немає. Біля каналу Кофа, а також в межах Сарат сьогодні значних тягнучок також не спостерігається. Поїздка з Одеси триватиме 2,5 — 3 години.

Біля Орлівки заторів нема. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, які одеські трамваї змінили маршрут руху. А також про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови.