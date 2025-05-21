СБУ задержали шпиона РФ в Одесской области - передавал ФСБ секретные разработки

Фигурант после задержания. Фото: СБУ

Житель Одесской области по заказу ФСБ устроился на оборонное предприятие, чтобы передавать врагу секретные разработки военных. Однако мужчину задержала СБУ, ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Реклама

Читайте также:

Подробности дела

По данным следствия, 47-летний инженер должен был получить секретную документацию по изготовлению комплектующих для новейшей автотехники ВСУ. Для этого он устроился на местный завод, выполняющий оборонные заказы. На тот момент СБУ уже документировала каждый шаг фигуранта, поскольку разоблачила его еще на этапе вербовки российской спецслужбой. С первого дня пребывания на территории предприятия "крот" пытался получить доступ к чертежам и технологическим схемам по производству запчастей к машинам. Для этого он прикрывался своими профессиональными обязанностями, а также пытался как можно быстрее "втереться" в доверие к коллегам.

Изъятые документы. Фото: СБУ

Установлено, что агент выполнял также функцию корректировщика. Чтобы помочь россиянам "обойти" систему противовоздушной обороны Одесской области, он объезжал регион и пытался обнаружить позиции ПВО и радиолокационные станции. Фигуранта задержали, а во время обысков у него были изъяты фото технической документации, которую он планировал передать спецслужбам РФ.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о медике, который получил 15 лет тюрьмы за корректировку ударов РФ. А также о шпионе, которого задержали в Николаеве.