Житель Николаевщины шпионил за техникой ВСУ для спецслужб РФ

Фигурант после задержания. Фото: СБУ

Житель Николаевщины собирал данные о перемещении техники ВСУ и передавал их российским спецслужбам. Правоохранители поймали его с поличным, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, обвиняемый собирал сведения о перемещении, количестве и вооружении боевой техники ВСУ, которая двигалась по автодорогам Николаевщины в направлении Херсонщины. Полученные разведданные он передавал через "связного" спецслужб РФ Сергея Лебедева (известного также как блогера по прозвищу "Лохматый"). Через мессенджер Telegram подозреваемый отправлял "отчеты" в виде текстовых сообщений и фотографий с геолокационной привязкой. Фигурант был задержан, у него изъяли мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности. Сейчас он находится под стражей.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит от пятнадцати лет заключения до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали об одесском инженере, который передавал россиянам военные разработки. А также о шпионе, который наблюдал за кораблями ВСУ,