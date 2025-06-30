Одесита викрили на схемі з допомогою ЗСУ - пропонував хабар військовому

Затримання підозрюваного. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Одесит хотів заробити на махінаціях із благодійною допомогою військовим та пропонував гроші службовцю ЗСУ за участь у схемі. Однак "спільник" повідомив про це правоохоронцям, ділку загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

36-річний житель Березівського району, діючи у змові з наразі невстановленою особою, передав до частини ЗСУ товари медичного призначення на загальну суму 80 тисяч гривень. Придбав він їх за благодійні гроші у компанії, в якій колись працював. Утім попросив військового тимчасово не ставити допомогу на баланс, а почекати надходження коштів на закупівлю аналогічних товарів від наступного благодійника, які планував привласнити.

Службовцю він запропонував частину грошей у якості хабаря та документацію, яка імітувала б отримання допомоги. Про злочинні наміри фігуранта військові повідомили у поліцію. Правоохоронці затримали підозрюваного коли він передав військовому обіцяні кошти. Слідчі вилучили їх в якості речових доказів.

Вилучені гроші. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального Кодексу України (надання неправомірної вигоди за вчинення службовою особою будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, вчиненого за попередньою змовою). Йому загрожує до восьми років ув'язнення. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 363 тис. 360 грн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мешканців Одещини, які здавали локації ЗСУ спецслужбам РФ. А також про військового, котрий викрав людину та бив її.