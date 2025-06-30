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Главная Одесса Держал избитого в подвале — на Одесчине солдат похитил человека

Держал избитого в подвале — на Одесчине солдат похитил человека

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 01:13
Военный из Одесской области связал мужчину и бросил в подвал
Судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

Военнослужащий из Одесской области незаконно лишил свободы мужчину. Вместе с товарищами он удерживал его избитым в подвале садового кооператива.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Военный удерживал человека в подвале

Солдат одной из воинских частей, родом из Фрунзовки Одесской области, вместе с двумя другими мужчинами связал и удерживал человека в подвале садового кооператива в селе Сухой Лиман.

Преступление произошло 14 апреля 2023 года. По данным следствия, потерпевший ранее получил тяжкие телесные повреждения от одного из участников группы. Чтобы тот не обратился в полицию, его связали и силой перенесли в подвальное помещение. Там его закрыли, прижав дверь компрессором.

Солдат действовал по сговору с двумя сообщниками. Они не обещали заранее скрывать преступление, но своими действиями фактически помогали избежать ответственности одному из участников избиения.

В ноябре 2024 года обвиняемый военный полностью признал свое участие в незаконном лишении свободы и сокрытии преступления.

Какое наказание за похищение человека

Суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса — незаконное лишение свободы и сокрытие тяжкого преступления, совершенные по предварительному сговору.

Подсудимому назначили три года лишения свободы. Но с учетом искреннего раскаяния, содействия следствию и того, что преступление не отнесено к тяжким, суд освободил его от наказания с испытательным сроком на один год.

В это время военный обязан регулярно являться в службу пробации, сообщать об изменении места жительства и не выезжать за границу без разрешения.

Напомним, в Черниговской области пьяный житель Прилук проинформировал полицию о подготовке взрыва, которого на самом деле не было. Также мы писали, что во Львовской области 58-летний мужчина стрелял по колесам грузовика.

Одесса похищение Одесская область Новости Одессы судебные решения пытки
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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