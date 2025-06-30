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Головна Одеса Тримав побитого у підвалі — на Одещині солдат викрав людину

Тримав побитого у підвалі — на Одещині солдат викрав людину

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 01:13
Військовий з Одещини зв'язав чоловіка та кинув у підвал
Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

Військовослужбовець з Одещини незаконно позбавив волі чоловіка. Разом із товаришами він утримував його побитим в підвалі садового кооперативу. 

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Військовий утримував людину у підвалі

Солдат однієї з військових частин, родом із Фрунзівки Одеської області, разом із двома іншими чоловіками зв’язав і утримував людину у підвалі садового кооперативу в селі Сухий Лиман.

Злочин стався 14 квітня 2023 року. За даними слідства, потерпілий раніше отримав тяжкі тілесні ушкодження від одного з учасників групи. Щоб той не звернувся до поліції, його зв’язали та силоміць перенесли до підвального приміщення. Там його зачинили, притиснувши двері компресором.

Солдат діяв за змовою з двома спільниками. Вони не обіцяли заздалегідь приховувати злочин, але своїми діями фактично допомагали уникнути відповідальності одному з учасників побиття.

У листопаді 2024 року обвинувачений військовий повністю визнав свою участь у незаконному позбавленні волі та приховуванні злочину.

Яке покарання за викрадення людини

Суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу — незаконне позбавлення волі та приховування тяжкого злочину, вчинені за попередньою змовою.

Підсудному призначили три роки позбавлення волі. Але з урахуванням щирого каяття, сприяння слідству та того, що злочин не віднесено до тяжких, суд звільнив його від покарання з випробувальним терміном на один рік.

У цей час військовий зобов’язаний регулярно з’являтися до служби пробації, повідомляти про зміну місця проживання та не виїжджати за кордон без дозволу.

Нагадаємо, у Чернігівській області п'яний житель Прилук поінформував поліцію про підготовку вибуху, якої насправді не було. Також ми писали, що у Львівській області 58-річний чоловік стріляв по колесах вантажівки.

Одеса викрадення Одеська область Новини Одеси судові рішення катування
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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