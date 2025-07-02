Житель Одесской области зарезал своего товарища ножом во время застолья

Подозреваемый в полиции. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Житель Одесской области во время хмельного застолья зарезал ножом своего односельчанина, после чего вызвал экстренные службы. Подозреваемого задержали на месте трагедии, ему грозит до 15 лет заключения.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Трагедия произошла в одном из сел Сергеевской территориальной громады. Предварительно правоохранители установили, что вечером к 57-летнему местному жителю домой пришел 41-летний односельчанин. Во время совместного употребления спиртных напитков между мужчинами возник спор по поводу воспитания и обеспечения детей. Не сойдясь во взглядах с товарищем, хозяин взял со стола кухонный нож и ударил гостя в грудь. Впоследствии, поняв, что совершил преступление, подозреваемый вызвал экстренные службы. Фигуранта задержали, он признался в содеянном. Во время осмотра места преступления следователи изъяли ряд вещественных доказательств, в частности нож. Все было направлено на экспертизу.



Тело мужчины также направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Предварительно, он погиб от кровопотери, вызванной колото-резаной раной грудной клетки.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Ему грозит до 15 лет заключения.

Напомним, недавно мы писали о жителе Одесской области, который забил до смерти товарища и выбросил его тело на дорогу. А также о подростке, который убил украинку вместе с дочерью в Германии.