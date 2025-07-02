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Головна Одеса На Одещині суперечка щодо виховання дітей закінчилася різаниною

На Одещині суперечка щодо виховання дітей закінчилася різаниною

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 14:42
Мешканець Одещини зарізав свого товариша ножем під час застілля
Підозрюваний у поліції. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області
Ключові моменти Подробиці справи Яке покарання загрожує

Мешканець Одещини під час хмільного застілля зарізав ножем свого односельця, після чого викликав екстрені служби. Підозрюваного затримали на місці трагедії, йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Трагедія сталася в одному з сіл Сергіївської територіальної громади. Попередньо правоохоронці встановили, що ввечері до 57-річного місцевого жителя додому прийшов 41-річний односелець. Під час спільного вживання спиртних напоїв між чоловіками виникла суперечка з приводу виховання та забезпечення дітей. Не зійшовшись у поглядах з товаришем, господар взяв зі столу кухонний ніж і вдарив гостя у груди. Згодом, зрозумівши, що здійснив злочин, підозрюваний викликав екстрені служби. Фігуранта затримали, він зізнався у скоєному. Під час огляду місця злочину слідчі вилучили низку речових доказів, зокрема ніж. Усе було скеровано на експертизу.

Тіло чоловіка також направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. Попередньо, він загинув від крововтрати, викликаної колото-різаною раною грудної клітки.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мешканця Одещини, який забив до смерті товариша та викинув його тіло на дорогу. А також про підлітка, який вбив українку разом із донькою у Німеччині. 

Одеса вбивство Одеська область Новини Одеси Нацполіція
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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