Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологіяСпортМедцентрСмакШоу-бізнес 1НерухомістьКіноШоу-бізнесВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса РФ атакувала Одещину новими морськими дронами — що відомо

РФ атакувала Одещину новими морськими дронами — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 12:42
Морські дрони РФ здетонували, намагаючись атакувати Південне на Одещині - очільник ГУР України Буданов
Морський дрон. Фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна

Росіяни безуспішно намагаються створити свої морські дрони. Однак остання спроба використання експериментальних водних БпЛА РФ провалилася — безпілотники навіть не дійшли до територіальних вод України.

Про це повідомив очільник ГУР Кирило Буданов на заході в музеї воєнної розвідки України, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Провальна атака

Росіяни створили свої експериментальні морські дрони, аби протистояти БпЛА ЗСУ у Чорному морі. Щоб перевірити нову зброю, ЗС РФ намагалися атакувати нею місто Південне на Одещині. Однак безпілотники здетовували самі собою, так і не діставшись своїх цілей.

"Вони здетонували при підходах до наших територіальних вод, навіть не дійшовши до них. Вони, по нашій інформації, йшли на місто Південне та шукали там свої цілі, але які саме, ми вже не дізнаємось",— сказав Буданов.

None - фото 1
Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що росіяни намагаються захищати військові об'єкти Криму новітніми технологіями. А також про те, як українські дрони вразили винищувач РФ у Криму.

Одеса Новини Одеси Кирило Буданов дрони війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації