Морські дрони РФ здетонували, намагаючись атакувати Південне на Одещині - очільник ГУР України Буданов

Морський дрон. Фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна

Росіяни безуспішно намагаються створити свої морські дрони. Однак остання спроба використання експериментальних водних БпЛА РФ провалилася — безпілотники навіть не дійшли до територіальних вод України.

Про це повідомив очільник ГУР Кирило Буданов на заході в музеї воєнної розвідки України, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Росіяни створили свої експериментальні морські дрони, аби протистояти БпЛА ЗСУ у Чорному морі. Щоб перевірити нову зброю, ЗС РФ намагалися атакувати нею місто Південне на Одещині. Однак безпілотники здетовували самі собою, так і не діставшись своїх цілей.

"Вони здетонували при підходах до наших територіальних вод, навіть не дійшовши до них. Вони, по нашій інформації, йшли на місто Південне та шукали там свої цілі, але які саме, ми вже не дізнаємось",— сказав Буданов.

Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що росіяни намагаються захищати військові об'єкти Криму новітніми технологіями. А також про те, як українські дрони вразили винищувач РФ у Криму.