Морские дроны РФ сдетонировали, пытаясь атаковать Южное в Одесской области — глава ГУР Украины Буданов

РФ атаковала Одесчину новыми морскими дронами — что известно
Россияне безуспешно пытаются создать свои морские дроны. Однако последняя попытка использования экспериментальных водных БпЛА РФ провалилась — беспилотники даже не дошли до территориальных вод Украины.
Об этом сообщил глава ГУР Кирилл Буданов на мероприятии в музее военной разведки Украины, информирует с места события журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.
Провальная атака
Россияне создали свои экспериментальные морские дроны, чтобы противостоять БпЛА ВСУ в Черном море. Для проверки нового вида оружия, ВС РФ пытались атаковать им город Пивденный в Одесской области. Однако беспилотники сдетонировали сами собой, так и не добравшись до своих целей.
"Они сдетонировали при подходах к нашим территориальным водам, даже не дойдя до них. Они, по нашей информации, шли на город Пивденный и искали там свои цели, но какие именно, мы уже не узнаем", — сказал Буданов.
Напомним, недавно мы писали о том, что россияне пытаются защищать военные объекты Крыма новейшими технологиями. А также о том, как украинские дроны поразили истребитель РФ в Крыму.
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