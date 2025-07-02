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Главная Одесса РФ атаковала Одесчину новыми морскими дронами — что известно

РФ атаковала Одесчину новыми морскими дронами — что известно

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 12:42
Морские дроны РФ сдетонировали, пытаясь атаковать Южное в Одесской области — глава ГУР Украины Буданов
Морской дрон. Фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина

Россияне безуспешно пытаются создать свои морские дроны. Однако последняя попытка использования экспериментальных водных БпЛА РФ провалилась — беспилотники даже не дошли до территориальных вод Украины.

Об этом сообщил глава ГУР Кирилл Буданов на мероприятии в музее военной разведки Украины, информирует с места события журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Россияне создали свои экспериментальные морские дроны, чтобы противостоять БпЛА ВСУ в Черном море. Для проверки нового вида оружия, ВС РФ пытались атаковать им город Пивденный в Одесской области. Однако беспилотники сдетонировали сами собой, так и не добравшись до своих целей.

"Они сдетонировали при подходах к нашим территориальным водам, даже не дойдя до них. Они, по нашей информации, шли на город Пивденный и искали там свои цели, но какие именно, мы уже не узнаем", — сказал Буданов.

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Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о том, что россияне пытаются защищать военные объекты Крыма новейшими технологиями. А также о том, как украинские дроны поразили истребитель РФ в Крыму.

Одесса Новости Одессы Кирилл Буданов дроны война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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