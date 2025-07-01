Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1НедвижимостьКиноШоу-бизнесВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Забил до смерти и выбросил на дорогу — задержан житель Одесчины

Забил до смерти и выбросил на дорогу — задержан житель Одесчины

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 16:08
Житель Одесской области до смерти забил друга и вынес его тело на улицу - как накажут
Полиция на месте происшествия. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Житель Одесской области до смерти забил своего товарища после хмельного застолья и выбросил его тело на дороге. Полицейские быстро разыскали подозреваемого, ему грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Подробности дела

В полицию поступило сообщение от жителей одного из сел Куяльницкой территориальной громады об обнаруженном на дороге теле неместного мужчины. При осмотре умершего судебно-медицинским экспертом были обнаружены следы избиения. Предварительно, причиной смерти стал травматический шок, вызванный повреждением внутренних органов и кровоизлияниями.

Полицейские в течение часа установили, что жертва — 25-летний житель соседнего села, который накануне был в гостях у своего 38-летнего знакомого. Во время хмельного застолья между опьяневшими товарищами возникла ссора, которая переросла в драку. Хозяин беспощадно избил гостя кулаками и ногами, отволок подальше от своего дома и бросил на дороге.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, недавно мы писали о подростке, который убил украинку вместе с дочерью в Германии. А также об агрессивном жителе Одесской области, который хотел взорвать людей гранатой.

Одесса убийство Одесская область Новости Одессы Нацполиция
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации