Житель Одесской области до смерти забил друга и вынес его тело на улицу - как накажут

Полиция на месте происшествия. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Житель Одесской области до смерти забил своего товарища после хмельного застолья и выбросил его тело на дороге. Полицейские быстро разыскали подозреваемого, ему грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

В полицию поступило сообщение от жителей одного из сел Куяльницкой территориальной громады об обнаруженном на дороге теле неместного мужчины. При осмотре умершего судебно-медицинским экспертом были обнаружены следы избиения. Предварительно, причиной смерти стал травматический шок, вызванный повреждением внутренних органов и кровоизлияниями.

Полицейские в течение часа установили, что жертва — 25-летний житель соседнего села, который накануне был в гостях у своего 38-летнего знакомого. Во время хмельного застолья между опьяневшими товарищами возникла ссора, которая переросла в драку. Хозяин беспощадно избил гостя кулаками и ногами, отволок подальше от своего дома и бросил на дороге.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, недавно мы писали о подростке, который убил украинку вместе с дочерью в Германии. А также об агрессивном жителе Одесской области, который хотел взорвать людей гранатой.