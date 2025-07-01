Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологіяСпортМедцентрСмакШоу-бізнес 1Шоу-бізнесНерухомістьКіноВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Забив до смерті та викинув на дорогу — затримано мешканця Одещини

Забив до смерті та викинув на дорогу — затримано мешканця Одещини

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 16:08
Мешканець Одещини до смерті забив друга та виніс його тіло на вулицю - як покарають
Поліція на місці події. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Мешканець Одещини до смерті забив свого товариша після хмільного застілля та викинув його тіло на дорозі. Поліцейські швидко розшукали підозрюваного, йому загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Подробиці справи

До поліції надійшло повідомлення від жителів одного із сіл Куяльницької територіальної громади про виявлене на дорозі тіло немісцевого чоловіка. При огляді померлого судово-медичним експертом були виявлені сліди побиття. Попередньо, причиною смерті став травматичний шок, спричинений пошкодженням внутрішніх органів та крововиливами.

Поліцейські протягом години встановили, що жертва — 25-річний житель сусіднього села, який напередодні був у гостях у свого 38-річного знайомого. Під час хмільного застілля між сп’янілими товаришами виникла сварка, яка переросла в бійку. Господар нещадно побив гостя кулаками та ногами, відтягнув якомога далі від свого будинку і кинув на дорозі.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про підлітка, який вбив українку разом із донькою у Німеччині. А також про агресивного жителя Одещини, який хотів підірвати людей гранатою.

Одеса вбивство Одеська область Новини Одеси Нацполіція
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації