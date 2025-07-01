Мешканець Одещини до смерті забив друга та виніс його тіло на вулицю - як покарають

Поліція на місці події. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Мешканець Одещини до смерті забив свого товариша після хмільного застілля та викинув його тіло на дорозі. Поліцейські швидко розшукали підозрюваного, йому загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

До поліції надійшло повідомлення від жителів одного із сіл Куяльницької територіальної громади про виявлене на дорозі тіло немісцевого чоловіка. При огляді померлого судово-медичним експертом були виявлені сліди побиття. Попередньо, причиною смерті став травматичний шок, спричинений пошкодженням внутрішніх органів та крововиливами.

Поліцейські протягом години встановили, що жертва — 25-річний житель сусіднього села, який напередодні був у гостях у свого 38-річного знайомого. Під час хмільного застілля між сп’янілими товаришами виникла сварка, яка переросла в бійку. Господар нещадно побив гостя кулаками та ногами, відтягнув якомога далі від свого будинку і кинув на дорозі.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про підлітка, який вбив українку разом із донькою у Німеччині. А також про агресивного жителя Одещини, який хотів підірвати людей гранатою.