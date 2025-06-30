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Главная Одесса На Одесчине ребенок 10 лет выстрелил в своего друга из винтовки

На Одесчине ребенок 10 лет выстрелил в своего друга из винтовки

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 17:37
10-летний мальчик из Одесской области выстрелил в своего 11-летнего друга
Полиция на месте происшествия. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

В Одесской области мальчик 10 лет выстрелил в своего 11-летнего друга из пневматического оружия и травмировал его. На отца стрелка открыли уголовное дело, ему грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Во время игры возле нежилого здания 10-летний мальчик из Захаровской ОТГ случайно выстрелил в 11-летнего друга из пневматической винтовки, которую ему дал отец. Пострадавшего доставили в больницу с проникающим ранением грудной клетки, где прооперировали. Оружие полицейские изъяли и направили на экспертизу.

за фактом травмування 11-річного хлопчика в роздільнянському районі поліцейські розпочали кримінальне провадження
Изъятое оружие. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Какое наказание грозит

На отца стрелка следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по 166-й статье Уголовного Кодекса Украины (злостное невыполнение родителями, опекунами или попечителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия). Ему грозит до пяти лет заключения.

Напомним, недавно мы писали о задержании одессита, который стрелял в центре города. А также о мужчине, который оставил человека без глаза выстрелом из пневматики.

Одесса оружие дети Одесская область Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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