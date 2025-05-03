Стрелял в мужчину из пневматической винтовки в Одесской области

Мужчина, который оставил соседа без глаза, в суде. Фото: Нацполиция

В Одесской области мужчина выстрелил в своего знакомого из пневматической винтовки. Пострадавшего прооперировали — пулю достали из глаза. Стрелка задержали, ему грозит тюрьма, так как полиция считает, что это было умышленное нападение.

Об этом в субботу, 3 мая, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Попал в глаз знакомому

Инцидент произошел на Пасху в одном из сел Любашевской громады в Одесской области. 33-летний местный житель увидел своего односельчанина и решил "напугать" его выстрелом из пневматического ружья. Выстрел пришелся прямо в лицо.

"Медики сообщили в полицию о госпитализации 23-летнего мужчины с проникающим ранением лицевой части черепа", — говорят в полиции.

На место выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что стрелок был в компании товарищей в авто, и когда увидел потерпевшего возле дома друга — выстрелил. После этого убежал, но правоохранители оперативно его задержали.

"Он объяснил, что имел неприязненные отношения с потерпевшим и хотел лишь напугать", — сообщает полиция.

Пневматическую винтовку изъяли для экспертизы. Пострадавшему сделали операцию в областной клинической больнице Одессы — пулю извлекли из глазного яблока. Он до сих пор лечится.

Что грозит стрелку

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении по статье умышленное тяжкое телесное повреждение. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения — круглосуточный домашний арест.

Напомним, днем 2 мая в Одессе на Куликовом поле мужчина набросился с ножом на полицейских. Также мы писали, что в области рецидивист ограбил подростка с инвалидностью.