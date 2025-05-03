Стріляв у чоловіка з пневматичної гвинтівки на Одещині

На Одещині судять стрілка, який залишив чоловіка без ока
На Одещині чоловік вистрілив у свого знайомого з пневматичної гвинтівки. Потерпілого прооперували — кулю дістали з ока. Стрілка затримали, йому загрожує в’язниця, адже поліція вважає, що це був навмисний напад.
Про це у суботу, 3 травня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.
Поцілив в око знайомому
Інцидент стався на Великдень в одному з сіл Любашівської громади на Одещині. 33-річний місцевий мешканець побачив свого односельця і вирішив "налякати" його пострілом із пневматичної рушниці. Постріл прийшовся просто в обличчя.
"Медики повідомили поліцію про госпіталізацію 23-річного чоловіка з проникаючим пораненням лицьової частини черепа", — кажуть у поліції.
На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що стрілець був у компанії товаришів в авто, і коли побачив потерпілого біля будинку друга — вистрілив. Після цього втік, але правоохоронці оперативно його затримали.
"Він пояснив, що мав неприязні стосунки з потерпілим і хотів лише налякати", — повідомляє поліція.
Пневматичну гвинтівку вилучили для експертизи.
Постраждалому зробили операцію в обласній клінічній лікарні Одеси — кулю витягли з очного яблука. Він досі лікується.
Що загрожує стрілку
Зловмиснику вже повідомили про підозру за статтею умисне тяжке тілесне ушкодження. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Суд обрав запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.
Нагадаємо, вдень 2 травня в Одесі на Куликовому полі чоловік накинувся з ножем на поліцейських. Також ми писали, що в області рецидивіст пограбував підлітка з інвалідністю.
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