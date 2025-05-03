Пограбування підлітка з інвалідністю в Білгороді-Дністровському

Затриманий грабіжник.Фото ілюстративне: Нацполіція

На Одещині чоловік пограбував підлітка з інвалідністю прямо на кладовищі. Він штовхнув хлопця й поїхав на його велосипеді. Поліцейські розшукали нападника та повернули майно.

Про це у суботу, 3 травня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Чоловік пограбував дитину з інвалідністю

Надвечір 2 травня в поліцію звернулася мешканка Мологівської громади. Вона повідомила, що її 14-річного сина, який має порушення слуху та мови, пограбували на одному з кладовищ Білгорода-Дністровського. Невідомий штовхнув хлопця та забрав у нього велосипед.

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Поліцейські одразу розпочали пошуки. Уже за годину вони виявили 24-річного місцевого мешканця, який катався на викраденому велосипеді. Як з’ясувалося, він уже має судимість за незаконне поводження зі зброєю, а також перебуває під судом за майновий злочин.

"Зловмисник діяв цинічно — обрав жертвою дитину, яка не могла покликати на допомогу", — прокоментував начальник поліції Павло Бобчинський.

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Яке покарання за пограбування

Правоохоронці вилучили у нього велосипед та повернули його підлітку. Підозрюваного затримали та повідомили йому про підозру в грабежі, скоєному в умовах воєнного стану. Суд уже обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без можливості внести заставу. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у центрі Одеси літній чоловік шукав допомоги, а натомість став жертвою грабіжника. Також ми писали, що в Ізмаїлі двоє чоловіків залізли в будинок літнього подружжя з пістолетами та відібрали всі гроші.

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