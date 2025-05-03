Ограбление подростка с инвалидностью в Белгороде-Днестровском

Задержанный грабитель.Фото иллюстративное: Нацполиция

В Одесской области мужчина ограбил подростка с инвалидностью прямо на кладбище. Он толкнул парня и уехал на его велосипеде. Полицейские разыскали нападавшего и вернули имущество.

Об этом в субботу, 3 мая, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Мужчина ограбил ребенка с инвалидностью

Вечером 2 мая в полицию обратилась жительница Мологовской громады. Она сообщила, что ее 14-летнего сына, который имеет нарушения слуха и речи, ограбили на одном из кладбищ Белгорода-Днестровского. Неизвестный толкнул парня и забрал у него велосипед.

Полицейские сразу начали поиски. Уже через час они обнаружили 24-летнего местного жителя, который катался на похищенном велосипеде. Как выяснилось, он уже имеет судимость за незаконное обращение с оружием, а также находится под судом за имущественное преступление.

"Злоумышленник действовал цинично - выбрал жертвой ребенка, который не мог позвать на помощь", — прокомментировал начальник полиции Павел Бобчинский.

Какое наказание за ограбление

Правоохранители изъяли у него велосипед и вернули его подростку. Подозреваемого задержали и сообщили ему о подозрении в грабеже, совершенном в условиях военного положения. Суд уже избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без возможности внести залог. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в центре Одессы пожилой мужчина искал помощи, а вместо этого стал жертвой грабителя. Также мы писали, что в Измаиле двое мужчин залезли в дом пожилых супругов с пистолетами и отобрали все деньги.