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Показав шлях та вкрав телефон — одесит ошукав старенького

19 квітня 2025 15:06
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Грабіж в Одесі — чоловік украв у пенсіонера телефон
Поліцейська спілкується з підозрюваним. Фото: Нацполіція
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У центрі Одеси літній чоловік шукав допомоги, а натомість став жертвою грабіжника. Зловмисник під виглядом доброзичливця заволодів телефоном дідуся, який приїхав до міста у справах. Поліцейські швидко затримали нападника, і тепер той отримав реальний строк за ґратами.

Про це у суботу, 19 квітня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області

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У підозрюваного беруть відбитки пальців. Фото: Нацполіція

Одесит пограбував старенького

За інформацією поліцейських, пограбування сталося у Приморському районі Одеси. Посеред білого дня 62-річний дідусь із Березівського району розгублено шукав дорогу. До нього підійшов чоловік, який запропонував допомогти. Та варто було лише пенсіонерові втратити пильність, як "добродій" вихопив з його кишені мобільний телефон і кинувся навтьоки.

Вже за кілька хвилин грабіжника затримали в сусідньому кварталі. У нього вилучили викрадений телефон і повернули його власнику. Виявилося, що 39-річний затриманий — не новачок у кримінальному світі. За його плечима — судимості за крадіжки й наркотики. Тепер до списку додався ще й грабіж, скоєний під час воєнного стану.

Яке покарання грабіжнику

Слідство зібрало достатньо доказів, і справа дійшла до суду. Феміда була сувора: 7 років позбавлення волі — саме таке покарання отримав чоловік за цинічний злочин проти літньої людини.

Нагадаємо, в Ізмаїлі на Одещині двоє чоловіків залізли в будинок літнього подружжя з пістолетами та відібрали всі гроші. Також ми писали, що мешканець Березівського району привіз із фронту як "сувеніри" дві сотні набоїв та гранатометний постріл.

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