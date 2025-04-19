Грабеж в Одессе - мужчина украл у пенсионера телефон

Полицейская общается с подозреваемым. Фото: Нацполиция

В центре Одессы пожилой мужчина искал помощи, а вместо этого стал жертвой грабителя. Злоумышленник под видом доброжелателя завладел телефоном дедушки, который приехал в город по делам. Полицейские быстро задержали нападавшего, и теперь тот получил реальный срок за решеткой.

Об этом в субботу, 19 апреля, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Одессит ограбил старика

По информации полицейских, ограбление произошло в Приморском районе Одессы. Посреди белого дня 62-летний дедушка из Березовского района растерянно искал дорогу. К нему подошел мужчина, который предложил помочь. Но стоило только пенсионеру потерять бдительность, как "добродетель" выхватил из его кармана мобильный телефон и бросился наутек.

Уже через несколько минут грабителя задержали в соседнем квартале. У него изъяли похищенный телефон и вернули его владельцу. Оказалось, что 39-летний задержанный — не новичок в криминальном мире. За его плечами — судимости за кражи и наркотики. Теперь к списку добавился еще и грабеж, совершенный во время военного положения.

Какое наказание грабителю

Следствие собрало достаточно доказательств, и дело дошло до суда. Фемида была сурова: 7 лет лишения свободы — именно такое наказание получил мужчина за циничное преступление против пожилого человека.

Напомним, в Измаиле Одесской области двое мужчин залезли в дом пожилых супругов с пистолетами и отобрали все деньги. Также мы писали, что житель Березовского района привез с фронта в качестве "сувениров" две сотни патронов и гранатометный выстрел.