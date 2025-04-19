На Одещині чоловік зберігав вдома боєприпаси з фронту

Поліцейські затримали чоловіка. Фото ілюстративне: Нацполіція

Мешканця Березівського району, що на Одещині, викрили у незаконному зберіганні боєприпасів. У нього вдома знайшли понад дві сотні набоїв та гранатометний постріл. Чоловік зізнався, що привіз їх із фронту як "сувеніри".

Про це у суботу, 19 квітня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Привіз з фронту боєприпаси

За інформацією правоохоронців, вони провели обшук у помешканні 24-річного місцевого жителя, під час якого поліцейські виявили 213 набоїв різного калібру та гранатометний постріл. На місці працювали вибухотехніки, які підтвердили, що всі боєприпаси — справні та бойові.

Господар будинку пояснив, що привіз усе зі сходу України, де тривають бойові дії. Мовляв, вирішив залишити собі на пам’ять.

Яке покарання загрожує

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури. Поліція наголошує: уникнути кримінальної відповідальності можна лише в разі добровільної здачі зброї чи боєприпасів до органів влади.

Нагадаємо, в селі Лиманка, що розташовується в межах міста Одеса, сталася пожежа в багатоповерховому будинку. Також ми писали, що росіяни вночі здійснили чергову ракетну атаку на Одещину.