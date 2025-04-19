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Пожежа в Одесі — горіла квартира на 14 поверсі (фото)

19 квітня 2025 10:47
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Пожежа в елітному ЖК в Одесі
Пожежна машина місці інциденту. Фото: ДСНС
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Увечері 18 квітня в селі Лиманка, що розташовується в межах міста Одеса, сталася пожежа в багатоповерховому будинку. Завдяки швидкій реакції рятувальників пожежу вдалося оперативно ліквідувати. Обійшлося без жертв і постраждалих.

Про це у суботу, 19 квітня, повідомили в Головному управління ДСНС в Одеській області

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Рятувальники готуються до гасіння пожежі. Фото: ДСНС

Пожежа в Одесі

За інформацією рятувальників, інцидент стався по вулиці Перлинна. Там зайнялася квартира на 14 поверсі 18-поверхового житлового будинку.

Пожежа в Одесі — горіла квартира на 14 поверсі - фото 2
Пожежник в задимленій квартирі. Фото: ДСНС

На місце події оперативно прибули рятувальники. Загалом у гасінні брали участь 9 одиниць техніки та 36 вогнеборців. Завдяки їхнім зусиллям пожежу вдалося швидко локалізувати та не допустити поширення вогню на інші поверхи.

Пожежа в Одесі — горіла квартира на 14 поверсі - фото 4
Пожежник працює на місці займання. Фото: ДСНС

На щастя, ніхто з мешканців не постраждав. Причину займання наразі з’ясовують експерти. Також встановлюється розмір збитків, завданих вогнем.

ДСНС нагадує про важливість дотримання правил пожежної безпеки у побуті та закликає не залишати без нагляду електроприлади.

Пожежа в Одесі — горіла квартира на 14 поверсі - фото 3
Рятувальник оглядає квартиру. Фото: ДСНС

Нагадаємо, рятувальники показали наслідки ракетного удару по Одещині. Також ми писали, що війська РФ посилили обстріл позицій на півдні України.

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