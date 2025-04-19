Пожежа в елітному ЖК в Одесі

Пожежа в Одесі — горіла квартира на 14 поверсі (фото)
Увечері 18 квітня в селі Лиманка, що розташовується в межах міста Одеса, сталася пожежа в багатоповерховому будинку. Завдяки швидкій реакції рятувальників пожежу вдалося оперативно ліквідувати. Обійшлося без жертв і постраждалих.
Про це у суботу, 19 квітня, повідомили в Головному управління ДСНС в Одеській області.
Пожежа в Одесі
За інформацією рятувальників, інцидент стався по вулиці Перлинна. Там зайнялася квартира на 14 поверсі 18-поверхового житлового будинку.
На місце події оперативно прибули рятувальники. Загалом у гасінні брали участь 9 одиниць техніки та 36 вогнеборців. Завдяки їхнім зусиллям пожежу вдалося швидко локалізувати та не допустити поширення вогню на інші поверхи.
На щастя, ніхто з мешканців не постраждав. Причину займання наразі з’ясовують експерти. Також встановлюється розмір збитків, завданих вогнем.
ДСНС нагадує про важливість дотримання правил пожежної безпеки у побуті та закликає не залишати без нагляду електроприлади.
Нагадаємо, рятувальники показали наслідки ракетного удару по Одещині. Також ми писали, що війська РФ посилили обстріл позицій на півдні України.
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