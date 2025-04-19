Ракетна атака РФ на ферми в Одеській області

Ракетний удар по Одещині — рятувальники показали наслідки
У ніч проти 18 квітня російські війська здійснили чергову ракетну атаку на Одещину. Під ударом опинились фермерські господарства — вибухи спричинили масштабні пожежі. Рятувальники працювали всю ніч, щоби локалізувати вогонь.
Відео наслідків ракетного удару оприлюднили в пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області.
Обстріл Одещини
Близько 22:00 18 квітня країна-агресор Росія завдала ракетних ударів по цивільній інфраструктурі в Одеській області. Основною ціллю стали фермерські господарства: ракети влучили в складські приміщення, техніку та інші об’єкти сільського господарства.
У результаті вибухів виникли масштабні пожежі, які вдалося ліквідувати лише під ранок. До гасіння залучили 3 одиниці техніки та 15 рятувальників від ДСНС, а також 1 машину та 2 працівників місцевої пожежної команди.
Прокуратура почала розслідування
За інформацією Одеської обласної прокуратури, попередньо кваліфіковано злочин як воєнний — за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). На місцях працюють прокурори та слідчі СБУ, які документують наслідки чергової атаки РФ.
Наразі триває огляд території та встановлюється повний перелік пошкоджень. Розслідування встановить, якою саме зброєю було завдано удару і хто несе відповідальність за черговий злочин проти мирного населення.
Нагадаємо, російські окупанти вдарили по Запорізькій області понад 320 разів. Окрім цього росіяни атакували Дніпропетровщину дронами й артилерією.
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