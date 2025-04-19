Ракетна атака РФ на ферми в Одеській області

Зруйнована фермерська будівля на Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура

У ніч проти 18 квітня російські війська здійснили чергову ракетну атаку на Одещину. Під ударом опинились фермерські господарства — вибухи спричинили масштабні пожежі. Рятувальники працювали всю ніч, щоби локалізувати вогонь.

Відео наслідків ракетного удару оприлюднили в пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області.

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Близько 22:00 18 квітня країна-агресор Росія завдала ракетних ударів по цивільній інфраструктурі в Одеській області. Основною ціллю стали фермерські господарства: ракети влучили в складські приміщення, техніку та інші об’єкти сільського господарства.

Зруйнована техніка. Фото: Одеська обласна прокуратура

Зруйнований унаслідок удару плуг. Фото: Одеська обласна прокуратура

У результаті вибухів виникли масштабні пожежі, які вдалося ліквідувати лише під ранок. До гасіння залучили 3 одиниці техніки та 15 рятувальників від ДСНС, а також 1 машину та 2 працівників місцевої пожежної команди.

Прокуратура почала розслідування

За інформацією Одеської обласної прокуратури, попередньо кваліфіковано злочин як воєнний — за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). На місцях працюють прокурори та слідчі СБУ, які документують наслідки чергової атаки РФ.

Пошкоджений трактор. Фото: Одеська обласна прокуратура

Наразі триває огляд території та встановлюється повний перелік пошкоджень. Розслідування встановить, якою саме зброєю було завдано удару і хто несе відповідальність за черговий злочин проти мирного населення.

Нагадаємо, російські окупанти вдарили по Запорізькій області понад 320 разів. Окрім цього росіяни атакували Дніпропетровщину дронами й артилерією.