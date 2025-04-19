Ракетная атака РФ на фермы в Одесской области

Разрушенное фермерское здание в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура

В ночь на 18 апреля российские войска совершили очередную ракетную атаку в Одесской области. Под ударом оказались фермерские хозяйства - взрывы вызвали масштабные пожары. Спасатели работали всю ночь, чтобы локализовать огонь.

Видео последствий ракетного удара обнародовали в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.

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Обстрел Одесской области

Около 22:00 18 апреля страна-агрессор Россия нанесла ракетные удары по гражданской инфраструктуре в Одесской области. Основной целью стали фермерские хозяйства: ракеты попали в складские помещения, технику и другие объекты сельского хозяйства.

Разрушенная техника. Фото: Одесская областная прокуратура

Разрушенный в результате удара плуг. Фото: Одесская областная прокуратура

В результате взрывов возникли масштабные пожары, которые удалось ликвидировать только под утро. К тушению привлекли 3 единицы техники и 15 спасателей от ГСЧС, а также 1 машину и 2 работников местной пожарной команды.

Прокуратура начала расследование

По информации Одесской областной прокуратуры, предварительно квалифицировано преступление как военное - по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). На местах работают прокуроры и следователи СБУ, которые документируют последствия очередной атаки РФ.

Поврежденный трактор. Фото: Одесская областная прокуратура

Сейчас продолжается осмотр территории и устанавливается полный перечень повреждений. Расследование установит, каким именно оружием был нанесен удар и кто несет ответственность за очередное преступление против мирного населения.

Напомним, российские оккупанты ударили по Запорожской области более 320 раз. Кроме этого россияне атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией.