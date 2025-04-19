Пожар в элитном ЖК в Одессе

Пожар в Одессе — горела квартира на 14 этаже (фото)
Вечером 18 апреля в селе Лиманка, что располагается в черте города Одесса, произошел пожар в многоэтажном доме. Благодаря быстрой реакции спасателей пожар удалось оперативно ликвидировать. Обошлось без жертв и пострадавших.
Об этом в субботу, 19 апреля, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Пожар в Одессе
По информации спасателей, инцидент произошел по улице Жемчужная. Там загорелась квартира на 14 этаже 18-этажного жилого дома.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Всего в тушении участвовали 9 единиц техники и 36 пожарных. Благодаря их усилиям пожар удалось быстро локализовать и не допустить распространения огня на другие этажи.
К счастью, никто из жителей не пострадал. Причину возгорания сейчас выясняют эксперты. Также устанавливается размер ущерба, причиненного огнем.
ГСЧС напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности в быту и призывает не оставлять без присмотра электроприборы.
Напомним, спасатели показали последствия ракетного удара по Одесской области. Также мы писали, что войска РФ усилили обстрел позиций на юге Украины.
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