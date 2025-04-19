Пожар в элитном ЖК в Одессе

Пожарная машина месте инцидента. Фото: ГСЧС

Вечером 18 апреля в селе Лиманка, что располагается в черте города Одесса, произошел пожар в многоэтажном доме. Благодаря быстрой реакции спасателей пожар удалось оперативно ликвидировать. Обошлось без жертв и пострадавших.

Об этом в субботу, 19 апреля, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Пожар в Одессе

По информации спасателей, инцидент произошел по улице Жемчужная. Там загорелась квартира на 14 этаже 18-этажного жилого дома.

Пожарный в задымленной квартире. Фото: ГСЧС

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Всего в тушении участвовали 9 единиц техники и 36 пожарных. Благодаря их усилиям пожар удалось быстро локализовать и не допустить распространения огня на другие этажи.

Пожарный работает на месте возгорания. Фото: ГСЧС

К счастью, никто из жителей не пострадал. Причину возгорания сейчас выясняют эксперты. Также устанавливается размер ущерба, причиненного огнем.

ГСЧС напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности в быту и призывает не оставлять без присмотра электроприборы.

Спасатель осматривает квартиру. Фото: ГСЧС

Напомним, спасатели показали последствия ракетного удара по Одесской области. Также мы писали, что войска РФ усилили обстрел позиций на юге Украины.