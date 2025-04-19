В Одесской области мужчина хранил дома боеприпасы с фронта

Полицейские задержали мужчину. Фото иллюстративное: Нацполиция

Жителя Березовского района Одесской области разоблачили в незаконном хранении боеприпасов. У него дома нашли более двухсот патронов и гранатометный выстрел. Мужчина признался, что привез их с фронта как "сувениры".

Об этом в субботу, 19 апреля, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Привез с фронта боеприпасы

По информации правоохранителей, они провели обыск в квартире 24-летнего местного жителя, во время которого полицейские обнаружили 213 патронов различного калибра и гранатометный выстрел. На месте работали взрывотехники, которые подтвердили, что все боеприпасы — исправные и боевые.

Хозяин дома объяснил, что привез все с востока Украины, где продолжаются боевые действия. Мол, решил оставить себе на память.

Какое наказание грозит

Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное обращение с оружием и боеприпасами. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются под процессуальным руководством Березовской окружной прокуратуры. Полиция отмечает: избежать уголовной ответственности можно только в случае добровольной сдачи оружия или боеприпасов в органы власти.

Напомним, в селе Лиманка, что располагается в черте города Одесса, произошел пожар в многоэтажном доме. Также мы писали, что россияне ночью совершили очередную ракетную атаку на Одесскую область.