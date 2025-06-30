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Головна Одеса На Одещині дитина 10 років вистрілила у свого друга з гвинтівки

На Одещині дитина 10 років вистрілила у свого друга з гвинтівки

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 17:37
10-річний хлопчик з Одещини вистрілив у свого 11-річного друга
Поліція на місці події. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

На Одещині хлопчик 10 років вистрелив у свого 11-річного друга з пневматичної зброї та трамвував його. На батька стрільця відкрили кримінальну справу, йому загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Під час гри біля нежитлової будівлі 10-річний хлопчик із Захарівської ОТГ випадково вистрілив в 11-річного друга з пневматичної гвинтівки, яку йому дав батько. Потерпілого доправили до лікарні з проникаючим пораненням грудної клітки, де прооперували. Зброю поліцейські вилучили та скерували на експертизу.

за фактом травмування 11-річного хлопчика в роздільнянському районі поліцейські розпочали кримінальне провадження
Вилучена зброя. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Яке покарання загрожує

На батька стрільця слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 166-ю статтею Кримінального Кодексу України (злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки). Йому загрожує до 5 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про затримання одесита, який стріляв в центрі міста. А також про чоловіка, який залишив людину без ока пострілом з пневматики.

Одеса зброя діти Одеська область Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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