Хулиганство со стрельбой в Одессе - водитель выстрелил в пешехода из травматического пистолета

Подозреваемый на допросе. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Одессит ударил ногой машину, которая его едва не задела на дороге. Возмущенный водитель выстрелил ему за это в грудь из травматического пистолета, автомобилисту грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Подробности дела

Полицейские установили, что 39-летний одессит переходил проезжую часть дороги на перекрестке улиц Нины Строкатой и Преображенской, когда его едва не задел автомобиль. За рулем был 31-летний горожанин. Возмущенный пешеход ударил ногой по машине, а водитель, остановившись в нескольких метрах и не выходя из транспортного средства, выстрелил мужчине в грудь из травматического оружия, после чего уехал. Очевидцы вызвали пострадавшему "скорую". Медики госпитализировали его с непроникающим ранением мягких тканей грудной клетки и сообщили о пациенте полицию.

Изъятое оружие. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

В течение нескольких часов полицейские разыскали машину и задержали стрелка. У него изъяли пистолет с 12 резиновыми патронами. Также в качестве вещественных доказательств следователи изъяли стреляную гильзу и пулю, которая попала в потерпевшего. Они направлены на экспертизу.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о военном, который устроил стрельбу. А также о мужчине, который пытался затрелить свою жену.