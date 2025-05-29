Хулиганство со стрельбой в Одессе - водитель выстрелил в пешехода из травматического пистолета

Стрельба в центре города — полиция задержала одессита
Одессит ударил ногой машину, которая его едва не задела на дороге. Возмущенный водитель выстрелил ему за это в грудь из травматического пистолета, автомобилисту грозит лишение свободы.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.
Подробности дела
Полицейские установили, что 39-летний одессит переходил проезжую часть дороги на перекрестке улиц Нины Строкатой и Преображенской, когда его едва не задел автомобиль. За рулем был 31-летний горожанин. Возмущенный пешеход ударил ногой по машине, а водитель, остановившись в нескольких метрах и не выходя из транспортного средства, выстрелил мужчине в грудь из травматического оружия, после чего уехал. Очевидцы вызвали пострадавшему "скорую". Медики госпитализировали его с непроникающим ранением мягких тканей грудной клетки и сообщили о пациенте полицию.
В течение нескольких часов полицейские разыскали машину и задержали стрелка. У него изъяли пистолет с 12 резиновыми патронами. Также в качестве вещественных доказательств следователи изъяли стреляную гильзу и пулю, которая попала в потерпевшего. Они направлены на экспертизу.
Какое наказание грозит
Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
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