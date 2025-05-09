После задержания. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

В центре Одессы нетрезвый мужчина устроил стрельбу из ружья из-за того, что поссорился с женой. Местные жители вызвали полицию, нарушителю грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Люди услышали выстрелы во дворе на одной из улиц в Хаджибейском районе и позвонили в полицию, которая сразу приехала по адресу. При осмотре правоохранители обнаружили отверстия от пуль в окне квартиры местной жительницы, а недалеко от дома — стрелка. По данным следствия, мужчина на почве ревности поссорился с женой, из-за того, что она переехала к матери. Позже он в нетрезвом состоянии с оружием пошел к новому месту проживания женщины и произвел несколько выстрелов в окно ее жилища. К счастью, жильцов дома не было и никто не пострадал.

Следователи изъяли у мужчины охотничье ружье, патроны к нему и пистолет, похожий на стартовый, которые направили на экспертизу.

Результат выстрела, фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Изъятое оружие. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Какое наказание грозит

Стрелку сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (грубое нарушение общественного порядка). Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

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