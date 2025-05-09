Після затримання. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

В центрі Одеси нетверезий чоловік влаштував стрілянину з рушниці через те, що посварився з дружиною. Місцеві мешканці викликали поліцію, порушнику загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Люди почули постріли у дворі на одній з вулиць Хаджибейського району та зателефонували до поліції, яка одразу приїхала за адресою. Під час огляду правоохоронці виявили отвори від куль у вікні квартири місцевої жительки, а неподалік будинку — стрілка. За даними слідства, чоловік на ґрунті ревнощів посварився з дружиною через те, що вона переїхала до матері. Пізніше він у нетверезому стані зі зброєю пішов до нового місця мешкання жінки і здійснив кілька пострілів у вікно її житла. На щастя, мешканців вдома не було і ніхто не постраждав.

Слідчі вилучили у чоловіка мисливську рушницю, набої до неї та пістолет, схожий на стартовий, які скерували на експертизу.

Результат пострілу. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Вилучена зброя. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Яке покарання загрожує

Стрілку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (грубе порушення громадського порядку). Йому загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

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