Хуліганство зі стріляниною в Одесі - водій вистрілив у пішохода за травматичного пістолету

Підозрюваний на допиті. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Одесит вдарив ногою автівку, яка його ледь не зачепила на дорозі. Обурений водій вистрілив йому за це у груди з травматичного пістолету, автомобілісту загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Поліцейські встановили, що 39-річний одесит переходив проїзджу частину дороги на перехресті вулиць Ніни Строкатої та Преображенської, коли його ледь не зачепив автомобіль. За кермом був 31-річний містянин. Обурений пішохід вдарив ногою по машині, а водій, зупинившись за кілька метрів та не виходячи з транспортного засобу, вистрілив чоловіку у груди із травматичної зброї, після чого уїхав. Очевидці викликали потерпілому "швидку". Медики госпіталізували його з непроникаючим пораненням м’яких тканин грудної клітки та сповістили про пацієнта поліцію.

Вилучена зброя. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Протягом кількох годин поліцейські розшукали автівку та затримали стрілка. В нього вилучили пістолет із 12 гумовими набоями. Також в якості речових доказів слідчі вилучили стріляну гільзу і кулю, яка влучила у потерпілого. Їх скеровано на експертизу.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який влаштував стрілянину. А також про чоловіка, який намагався затрелити свою дружину.