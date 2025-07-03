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Главная Одесса Доставка в Молдову — жителей Одесчины вывозили вместе с бревнами

Доставка в Молдову — жителей Одесчины вывозили вместе с бревнами

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 11:35
Жители Одесской области вывозили уклонистов в фуре с дровами
Задержанные на границе. Фото: Национальная полиция Украины.

Жители Одесской области за деньги вывозили уклонистов в Молдову в фуре с дровами. Однако во время переправки очередных клиентов, правоохранители поймали дельцов с поличным, им грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Подробности дела

37-летний житель Белгород-Днестровского района и его 40-летний сообщник из Черноморска должны были обеспечить одесситу незаконный выезд в Республику Молдова в грузовике с дровами. С пассажира просили 10 500 долларов, из которых большую часть надо было заплатить до пересечения границы, а остальное — после. Полицейские задержали старшего по возрасту фигуранта после того, как он получил часть денег, а его сообщника — когда тот вез "клиента" в сторону соседней страны. В грузовике оказалось еще двое мужчин, которые, воспользовавшись услугами подозреваемых, намеревались незаконно пересечь государственную границу.

10,5 тисяч доларів за поїздку до молдови у фурі з дровами: одеські поліцейські зірвали чергову спробу незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон
Грузовик с дровами. Фото: Национальная полиция Украины.

Кроме того, правоохранители изъяли телефоны, деньги и авто, на которые суд наложил арест. Также в ходе обыска по месту жительства одного из фигурантов обнаружили вещества, похожие на наркотические, их направили на экспертизу.

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через границу). Им грозит до девяти лет заключения с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 240 грн и 908 400 грн.

На пассажиров составили протоколы по ч. 2 ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (незаконное пересечение границы). Им грозит до 8500 грн штрафа или 15 суток ареста.

Напомним, недавно мы писали о россиянине, который переправлял мужчин в Молдову. А также о схеме по переправке военнообязанных грузовиками.

Одесса Молдова Одесская область Новости Одессы уклонисты
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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