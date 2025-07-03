Заведующий кладбищем в Одесском районе торговал местами для захоронений - как накажут

Задержание фигуранта. Фото: Одесская областная прокуратура

Заведующий одного из кладбищ Одесского района за деньги продавал места для захоронений. Однако во время получения взятки от очередного клиента его задержали правоохранители. Мужчина может получить до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

Подозреваемый требовал 1500 долларов США от гражданина за беспрепятственное выделение двух мест на кладбище. За указанную сумму он пообещал оформить документы на "бронирование" земельных участков, заверив их подписью и печатью предприятия.

Фигуранта задержали в админпомещении кладбища во время получения оговоренной суммы взятки. Деньги он получил после выдачи документа с отметкой о выделенном месте для захоронения.

Изъятые деньги. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды). Ему грозит от 5 до 10 лет заключения с конфискацией имущества. По ходатайству прокурора ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Напомним, недавно мы писали о хищении средств на захоронениях военных. А также о задержании владельца одесского "Анубиса".