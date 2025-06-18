Посадовці одеської міськради розікрали гроші на поховання воїнів ЗСУ - СБУ

Затримання фігуранта. Фото: СБУ

СБУ та Нацполіція підозрюють посадовців Одеської міськради, у привласненні майже 50% бюджетних коштів, виділених на поховання українських воїнів. За даними ЗМІ, одним із учасників схеми є власник агентства "Анубіс" Микола Пєструєв. Фігурантам загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Подробиці справи

За даними слідства, учасники оборудки привласнювали майже 50% грошей, виділених із бюджету на поховання загиблих героїв. До схеми причетні посадовці Одеської міської ради та місцеві підприємці. Злочинний механізм полягав у тому, що учасники оборудки укладали договори за завищеними цінами, а отриману "різницю" розподіляли між собою.

Посвідчення посадовця. Фото: СБУ

Відповідно до висновків незалежних експертиз ділки привласнили понад 2,1 млн грн із 4,8 млн грн. Ці гроші Одеська міська рада виділила на встановлення 88 пам’ятників.

Яке покарання загрожує

Усім фігурантам повідомлено про підозру за ч⁠ч. 4, 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах та організованою групою). Їм загрожує від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про затримання власника одеського "Анубіса". А також про правоохоронця, який допомагав ухилянтам.