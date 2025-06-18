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Главная Одесса Стали известны детали хищения средств на захоронениях военных

Стали известны детали хищения средств на захоронениях военных

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Дата публикации 18 июня 2025 16:11
Чиновники одесского горсовета разворовали деньги на захоронение воинов ВСУ - СБУ
Задержание фигуранта. Фото: СБУ
Ключові моменти Подробности дела Какое наказание грозит

СБУ и Нацполиция подозревают чиновников Одесского горсовета, в присвоении почти 50% бюджетных средств, выделенных на захоронение украинских воинов. По данным СМИ, одним из участников схемы является владелец агентства "Анубис" Николай Пеструев. Фигурантам грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Подробности дела

По данным следствия, участники сделки присваивали почти 50% денег, выделенных из бюджета на захоронения погибших героев. К схеме причастны должностные лица Одесского городского совета и местные предприниматели. Преступный механизм заключался в том, что участники сделки заключали договоры по завышенным ценам, а полученную "разницу" распределяли между собой.

Стали известны детали хищения средств на захоронениях военных - фото 1
Удостоверение должностного лица. Фото: СБУ

Согласно выводам независимых экспертиз, дельцы присвоили более 2,1 млн грн из 4,8 млн грн. Эти деньги Одесский городской совет выделил на установку 88 памятников.

Какое наказание грозит

Всем фигурантам сообщено о подозрении по чч. 4, 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или злоупотребление служебным положением в условиях военного положения в особо крупных размерах и организованной группой). Им грозит от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о задержании владельца одесского "Анубиса". А также о правоохранителе, который помогал уклонистам.

СБУ Одесса чиновники Новости Одессы захоронения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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