Житель Одесской области проигнорировал повестку от ТЦК - как наказали

Игнорировал повестки от ТЦК — как наказали жителя Одесчины
Житель Одесской области несколько раз проигрывал повестку от терцентров комплектования. В результате на него открыли уголовное производство по факту уклонения от мобилизации — суд наказал его штрафом.
Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.
Подробности дела
Уроженец села Песчаное Подольского района трижды проигнорировал повестку от работников ТЦК. Мужчина без уважительных причин не прибыл в терцентр и не прошел военно-врачебную комиссию. В результате на него открыли уголовное производство, которое рассматривали в Балтском райсуде.
Что решил суд
Фигуранта признали виновным по ч.1ст.337 Уголовного Кодекса Украины (уклонение от мобилизации). Он должен заплатить 5100 гривен штрафа.
Напомним, недавно мы писали о военном, который сбил ребенка на пешеходе. А также о служащем ВСУ, что избил мужчину, угнал его авто и попал на нем в ДТП.
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