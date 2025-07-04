Житель Одесской области проигнорировал повестку от ТЦК - как наказали

Вручение повестки на улице. Фото иллюстративное: nv.ua

Житель Одесской области несколько раз проигрывал повестку от терцентров комплектования. В результате на него открыли уголовное производство по факту уклонения от мобилизации — суд наказал его штрафом.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Подробности дела

Уроженец села Песчаное Подольского района трижды проигнорировал повестку от работников ТЦК. Мужчина без уважительных причин не прибыл в терцентр и не прошел военно-врачебную комиссию. В результате на него открыли уголовное производство, которое рассматривали в Балтском райсуде.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч.1ст.337 Уголовного Кодекса Украины (уклонение от мобилизации). Он должен заплатить 5100 гривен штрафа.

Напомним, недавно мы писали о военном, который сбил ребенка на пешеходе. А также о служащем ВСУ, что избил мужчину, угнал его авто и попал на нем в ДТП.