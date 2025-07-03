Военный ВСУ из Одесской области сбил ребенка на пешеходе на служебном авто - как наказал суд

Военные на фронте. Фото иллюстративное: Zelenskiy_official

Военный из Одесской области сбил ребенка на неконтролируемом перекрестке, чем нанёс мальчику тяжкие телесные повреждения. На служащего открыли уголовное производство, но суд учел смягчающие факторы и наказал его служебным ограничением.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Служащий ВСУ из села Котловина Ренийского района управлял военной транспортной машиной ГАЗ-2705. В городе Болград мужчина не притормозил на перекрестке и наехал автомобилем на мальчика, который переходил дорогу на пешеходе. В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения: ушиб головного мозга, многочисленные переломы, в частности и теменной кости.

Военный оплатил лечение и извинился перед родителями — сейчас с мальчиком все хорошо.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ст. 415ч.1 УК Украины (нарушение правил эксплуатации боевой машины, повлекшее тяжкие телесные повреждения потерпевшему). Он получил год служебного ограничения с ежемесячным отчислением в размере 10% в доход государства. Во время наказания военный не может быть повышен в должности, а срок службы не засчитывается ему в выслугу лет.

Напомним, недавно мы писали о военном, который стрелял в лицо гражданскому. А также о служащем ВСУ, который избил мужчину, угнал его авто и попал на нем в ДТП.