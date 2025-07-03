Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Военный из Одесчины сбил ребенка на пешеходе — как наказали

Военный из Одесчины сбил ребенка на пешеходе — как наказали

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 00:57
Военный ВСУ из Одесской области сбил ребенка на пешеходе на служебном авто - как наказал суд
Военные на фронте. Фото иллюстративное: Zelenskiy_official

Военный из Одесской области сбил ребенка на неконтролируемом перекрестке, чем нанёс мальчику тяжкие телесные повреждения. На служащего открыли уголовное производство, но суд учел смягчающие факторы и наказал его служебным ограничением.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Подробности дела

Служащий ВСУ из села Котловина Ренийского района управлял военной транспортной машиной ГАЗ-2705. В городе Болград мужчина не притормозил на перекрестке и наехал автомобилем на мальчика, который переходил дорогу на пешеходе. В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения: ушиб головного мозга, многочисленные переломы, в частности и теменной кости.

Военный оплатил лечение и извинился перед родителями — сейчас с мальчиком все хорошо.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ст. 415ч.1 УК Украины (нарушение правил эксплуатации боевой машины, повлекшее тяжкие телесные повреждения потерпевшему). Он получил год служебного ограничения с ежемесячным отчислением в размере 10% в доход государства. Во время наказания военный не может быть повышен в должности, а срок службы не засчитывается ему в выслугу лет.

Напомним, недавно мы писали о военном, который стрелял в лицо гражданскому. А также о служащем ВСУ, который избил мужчину, угнал его авто и попал на нем в ДТП.

ДТП Одесса Одесская область Новости Одессы судебные решения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации