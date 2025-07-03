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Головна Одеса Військовий з Одещини збив дитину на пішоході — як покарали

Військовий з Одещини збив дитину на пішоході — як покарали

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 00:57
Військовий ЗСУ з Одещини збив дитину на пішоході на службовому авто - як покарав суд
Військові на фронті. Фото ілюстративне: Zelenskiy_official

Військовий з Одещини збив дитину на нерегульованому перехресті, чим спричинив хлопчику тяжкі тілесні ушкодження. На службовця відкрили кримінальне провадження, але суд врахував пом’якшуючі фактори та покарав його службовим обмеженням.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Службовець ЗСУ з села Котловина Ренійського району керував військовою транспортною машиною ГАЗ-2705. У місті Болград чоловік не пригальмував на перехресті та наїхав автівкою на хлопчика, який переходила дорогу на пішоході. В результаті дитина отримала тяжі тілесні ушкодження: забій головного мозку, чисельні переломи, зокрема й тім’яної кістки.

Військовий оплатив лікування та вибачився перед батьками — наразі із хлопчиком все добре.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ст. 415ч.1 КК України (порушення правил експлуатації бойової машини, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілому). Він отримав рік службового обмеження із щомісячним відрахування у розмірі 10% в дохід держави. Під час покарання військовий не може бути підвищенний у посаді, а строк служби не зарахується йому у вислугу років. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який стріляв в обличчя цивільному. А також про службовця ЗСУ, який побив чоловіка, викрав його авто та потрапив на ньому у ДТП.

ДТП Одеса Одеська область Новини Одеси судові рішення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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