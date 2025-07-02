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Головна Одеса Військовий стріляв у цивільного — як покарав одеський суд

Військовий стріляв у цивільного — як покарав одеський суд

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 00:57
Військовий ЗСУ з Одеси тричі вистрілив людині в обличчя з пістолету - як покарали на суді
Військовий з пістолетом. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Військовий з Одеси тричі вистрілив цивільній людині в обличчя з пістолету під патрон Флобера. На службовця ЗСУ відкрили кримінальну справу, яку розглядали у Хаджибейскому райсуді.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Командир мінометного взводу з Одеси посперечався зі своїм знайомим. Словесний конфлікт переріс у скандал, який завершився стріляниною. Військовий дістав револьвер під патрон Флобера Stalker та тричі вистрілив опоненту в обличчя. В результаті у потерпілого зафіксували синець та забійні рани носу та повік лівого ока. 

Що вирішив суд

Суд визнав фігуранта винним за ч. 2 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження). Він має сплатити 1700 гривень штрафу та 43 277 грн на поведення експертиз.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який побив чоловіка, викрав його авто та потрапив на ньому у ДТП. А також про службовця ЗСУ, який ходив Одесою із психотропами.

Одеса ЗСУ стрілянина Новини Одеси судові рішення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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