Военный ВСУ из Одессы трижды выстрелил человеку в лицо из пистолета - как наказали на суде

Военный стрелял в гражданского — как наказал одесский суд
Военный из Одессы трижды выстрелил гражданскому человеку в лицо из пистолета под патрон Флобера. На служащего ВСУ открыли уголовное дело, которое рассматривали в Хаджибейском райсуде.
Об этом Новинии.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.
Подробности дела
Командир минометного взвода из Одессы поспорил со своим знакомым. Словесный конфликт перерос в скандал, который завершился стрельбой. Военный достал револьвер под патрон Флобера Stalker и трижды выстрелил оппоненту в лицо. В результате у пострадавшего зафиксировали синяк и забойные раны носа и век левого глаза.
Что решил суд
Суд признал фигуранта виновным по ч. 2 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Он должен заплатить 1700 гривен штрафа и 43 277 грн на проведение экспертиз.
Напомним, недавно мы писали о военном, который избил мужчину, угнал его авто и попал на нем в ДТП. А также о служащем ВСУ, который ходил по Одессе с психотропами.
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