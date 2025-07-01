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Головна Одеса В Одесі відкрили ще один пляж — який саме

В Одесі відкрили ще один пляж — який саме

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Дата публікації: 1 липня 2025 18:28
Інклюзивний пляж на 11-й станції Великого Фонтану в Одесі відкрито
Інклюзивний пляж на 11-й станції. Фото: одеська мерія

В Одесі відкрили оновлений  інклюзивний пляж на 11 станції Великого Фонтану. За даними мерії, зона відпочинку повністю відповідає міжнародним стандартам доступності, безпеки та екології.

Про це повідомила прес-служба одеської міськради.

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Пляж відкрито

Сьогодні в Одесі відкрили оновлений муніципальний пляж, який вже отримав сертифікат "АЄС Стандарт". Цей документ,  підтверджує відповідність пляжу міжнародним стандартам якості, безпеки та екологічної стійкості.

На пляжі було облашковано:

  • спеціальні пандуси, сучасні туалети і душові кабіни з урахуванням потреб людей з інвалідністю;
  • медпункт, укриття;
  • зручні маршрути та елементи доступності, перевірені експертами й сьогодні самими користувачами.

"Вже сьогодні мешканці можуть побачити, що оновлений пляж створено з душею, совістю і турботою про кожного. Ми продовжуємо системно працювати  над поліпшенням доступності, розвивати реабілітаційні послуги та безбарʼєрне середовище, зокрема й на одеському узбережжі",— каже міський голова Геннадій Труханов.

В Одесі відкрили інклюзивний пляж — який саме - фото 1
Роздягальня для маломобільних осіб зсередини. Фото: одеська мерія
В Одесі відкрили інклюзивний пляж — який саме - фото 2
Роздягальня для маломобільних осіб ззовні. Фото: одеська мерія

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що на деяких пляжах Одещини ще зберігається мінна небезпека. А також про інспекцію зон відпочинку у нашому місті.

Одеса літо пляж відкриття Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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