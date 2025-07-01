Інклюзивний пляж на 11-й станції Великого Фонтану в Одесі відкрито

В Одесі відкрили ще один пляж — який саме
В Одесі відкрили оновлений інклюзивний пляж на 11 станції Великого Фонтану. За даними мерії, зона відпочинку повністю відповідає міжнародним стандартам доступності, безпеки та екології.
Про це повідомила прес-служба одеської міськради.
Пляж відкрито
Сьогодні в Одесі відкрили оновлений муніципальний пляж, який вже отримав сертифікат "АЄС Стандарт". Цей документ, підтверджує відповідність пляжу міжнародним стандартам якості, безпеки та екологічної стійкості.
На пляжі було облашковано:
- спеціальні пандуси, сучасні туалети і душові кабіни з урахуванням потреб людей з інвалідністю;
- медпункт, укриття;
- зручні маршрути та елементи доступності, перевірені експертами й сьогодні самими користувачами.
"Вже сьогодні мешканці можуть побачити, що оновлений пляж створено з душею, совістю і турботою про кожного. Ми продовжуємо системно працювати над поліпшенням доступності, розвивати реабілітаційні послуги та безбарʼєрне середовище, зокрема й на одеському узбережжі",— каже міський голова Геннадій Труханов.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що на деяких пляжах Одещини ще зберігається мінна небезпека. А також про інспекцію зон відпочинку у нашому місті.
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