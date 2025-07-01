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Главная Одесса В Одессе открыли еще один пляж — какой именно

В Одессе открыли еще один пляж — какой именно

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 18:28
Инклюзивный пляж на 11-й станции Большого Фонтана в Одессе открыт
Инклюзивный пляж на 11-й станции. Фото: одесская мэрия

В Одессе открыли обновленный инклюзивный пляж на 11-й станции Большого Фонтана. По данным мэрии, зона отдыха полностью соответствует международным стандартам доступности, безопасности и экологии.

Об этом сообщила пресс-служба одесского горсовета.

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Пляж открыт

Сегодня в Одессе открыли обновленный муниципальный пляж, который уже получил сертификат "АЕС Стандарт". Этот документ подтверждает соответствие пляжа международным стандартам качества, безопасности и экологической устойчивости.

На пляже были обустроены:

  • специальные пандусы, современные туалеты и душевые кабины с учетом потребностей людей с инвалидностью;
  • медпункт, укрытия;
  • удобные маршруты и элементы доступности, проверенные экспертами и сегодня самими пользователями.

"Уже сегодня жители могут увидеть, что обновленный пляж создан с душой, совестью и заботой о каждом. Мы продолжаем системно работать над улучшением доступности, развивать реабилитационные услуги и безбарьерную среду, в том числе и на одесском побережье", — говорит городской голова Геннадий Труханов.

В Одессе открыли инклюзивный пляж— какой именно - фото 1
Раздевалка для маломобильных лиц изнутри. Фото: одесская мэрия
В Одессе открыли инклюзивный пляж— какой именно - фото 2
Раздевалка для маломобильных лиц снаружи. Фото: одесская мэрия

Напомним, недавно мы писали о том, что на некоторых пляжах Одесской области еще сохраняется минная опасность. А также об инспекции зон отдыха в нашем городе.

Одесса лето пляж открытие Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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