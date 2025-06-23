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Головна Одеса Інспекція одеських пляжів — чи готові вони та наскільки безпечні

Інспекція одеських пляжів — чи готові вони та наскільки безпечні

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Дата публікації: 23 червня 2025 22:33
Пляжний сезон в Одесі 2025 — список відкритих пляжем
Люди на пляжі в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Пляж "Чайка" в Одесі Пляж "Кораблик" в Одесі

Курортний сезон на Одещині у самому розпалі. Попри війну та небезпеку обстрілів, пляжі знову заповнені — парасольки, шезлонги, діти з морозивом і дорослі з напоями. Але дозвіл на офіційне відкриття цього літа отримали лише 11 орендарів, а самі території пляжів пройшли перевірку спеціальної комісії. У фокусі уваги — безпека, наявність укриттів та доступність інфраструктури.

Журналісти Новини.LIVE вирішили перевірити, як у реальності працює пляжна інфраструктура в Одесі — і порівняли стан муніципального пляжу з умовами на приватному.

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Пляж "Чайка" в Одесі

Свою інспекцію ми розпочали з муніципального пляжу "Чайка", що розташований на 10-й станції Великого Фонтану. Територія простора, з достатньою кількістю місця як для тих, хто прийшов з власною підстилкою, так і для охочих до комфорту. Парасольку можна орендувати за 150 гривень, сам шезлонг — за 200 грн.

Шезлонги на пляжі
Відпочивальники на пляжі "Чайка". Фото: Новини.LIVE
Ігрова зона для дітей
Ігрова зона для дітей. Фото: Новини.LIVE

На пляжі діє дитяча ігрова зона — щоправда, платна: пів години коштує 100 гривень, або ж абонемент на цілий день обійдеться у 200 грн. Оплата — у ресторанчику поряд, там же можна поїсти, а ще — скористатися туалетом, якщо ви клієнт закладу. Проте для решти відпочивальників ситуація не така зручна.

"Туалет є, але ми не знаємо, де він. Живемо поруч, тому й не шукаємо громадський", — каже Марина.

Одеситка Марина про вбиральню.
Одеситка Марина про вбиральню на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Як з’ясувалося, вбиральня таки є — ціна 10 грн, знаходиться біля сходів. А от медпункту ми тут не побачили. Не знайшли й переносного укриття — є лише покажчики, які ведуть до готельного комплексу поруч. До якого, щоб дістатися, потрібно більше 5 хвилин, тоді як балістична ракета долітає до Одеси за 2 хвилини.

Вказівник укриття на пляжі "чайка"
Вказівник, що веде до укриття на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Якщо говорити про доступність, то для цього є дуже крутий пандус. Він зовсім незручний як для людей з інвалідністю, так і для мам із візками. Піднятися по ньому практично неможливо, необхідно мати досить велику силу, а щоб спуститися, то знову ж таки без допомоги не обійтися.

Пандус на пляжі
Пандус на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Ще один мінус — відсутність роздягалень. Загалом "Чайка" справляє враження звичного одеського пляжу: доступного, трохи занедбаного, але рідного для багатьох.

"Нам тут дуже комфортно. Це такий рідний пляж. Скільки б не ходили по інших місцях, все одно повертаємося сюди", — ділиться Інна.

Одеситка Інна про пляж "Чайка"
Одеситка Інна про пляж "Чайка".  Фото: Новини.LIVE

Пляж "Кораблик" в Одесі

Наступна зупинка — приватний пляж на 13-й станції Великого Фонтану. Вже з перших хвилин помітно — тут усе організовано за чіткими правилами. Пляж умовно розділений на зони: одна — для засмагання, інша — для обіду, ще одна — для дитячих розваг. Тут немає хаосу, усе працює за комерційною, але зрозумілою логікою — за зручність треба платити. Саме тому чимало гостей заздалегідь резервують місця — аби гарантовано отримати комфорт.

"Сезон у нас розпочався 1 травня. Ціни ми одразу опублікували в соцмережах. У нас є чотири види меблів: шезлонги, ліжка, лаунж-зони — ціни відповідно 200, 600 і 1000 гривень. Рушник — 100 грн", — розповідає адміністратор пляжу Тихон.

Адміністратор пляжу "кораблик"
Адміністратор пляжу Тихон про курортний сезон в Одесі. Фото: Новини.LIVE 

Тут усе підлаштовано під різні формати дозвілля: хочете розслабитись — є ліжко під парасолькою, прийшли компанією — вам запропонують зону з дерев’яним столом. Для дітей облаштовано спеціальну зону з батутами та розважальним майданчиком. Все це формує відчуття безпечного, цивілізованого пляжного відпочинку. 

"Нам дуже подобається тут, бо багато різних магазинчиків, морозиво продають.  Ми з дітками, яким також тут дуже подобається, бо тут розважальні батути, там дитячий майданчик", — каже відпочивальниця Марина.

Одеситка Марина про плюси пляжу "кораблик"
Одеситка Марина, про відпочинок на пляжі "Кораблик". Фото: Новини.LIVE 
Пляж "Кораблик"
Пляж "Кораблик" в Одесі. Фото: Новини.LIVE 

Ще один вагомий плюс — наявність реального укриття. Його не потрібно шукати за вказівниками чи здогадуватися, куди бігти. Воно розташоване за 50 метрів, дорога до нього займає не більше хвилини. Усередині — лавочки, просторе приміщення, приємна прохолода. Персонал пляжу діє чітко за протоколом: у разі тривоги одразу попереджають відвідувачів та організовано супроводжують до безпечного місця.

"Попереджаємо, коли є тривога. Люди реагують спокійно, проходять до укриття. Усе злагоджено", — додає адміністратор.

Укриття на пляжі
Мобільне укриття на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Безпека не обмежується лише укриттям. На пляжі постійно чергує команда рятувальників, які уважно стежать за акваторією. Вони не просто "для вигляду", а дійсно працюють — мають досвід, спорядження і готовність діяти в разі надзвичайної ситуації. 

"У нас є на пляжі рятувальна команда. Вони працюють. Регулярно контролюють пляж. У разі потреби вони завжди напоготові, щоб допомагати та рятувати", — пояснює Тихон.

Рятувальники на пляжі.
Рятувальна команда на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Зручність та турбота про здоров’я відчувається і в наявності муніципального медичного пункту. Це не просто формальна кімната — тут працює фаховий медик, готовий надати допомогу в реальному часі. У пункті є медикаменти, базове обладнання. Час роботи — з 08:00 до 20:00, що охоплює майже весь активний пляжний день.

"З 9 червня ми працюємо на пляжі, надаємо невідкладну допомогу всім, хто звертається. Це долікарняна допомога, постановка діагнозу, рекомендація — чи викликати швидку, чи залишити пацієнта на місці, чи направити до лікарні", — розповідає фельдшерка Ірина.

фельдшерка Ірина про курортний сезон.
Фельдшерка Ірина про курортний сезон. Фото: Новини.LIVE

Обидва пляжі працюють — але з різною філософією. Муніципальний — це про простоту і мінімальні витрати, але з проблемами доступу, зручностей і безпеки. Приватний — комфортний і безпечний, однак дорогий і з обмеженим простором для безкоштовного відпочинку. Влітку ще два місяці — і кожен одесит чи турист зможе провести власну інспекцію та зробити свій вибір, де йому краще відпочивати. 

Раніша ми писали, що ціни на Одеських пляжах цьогоріч дивують відпочивальників. А також про те, як пляжі та готелі готувалися до курортного сезону 2025 року.

Одеса відпочинок Чорне море пляж Новини Одеси море безпека
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
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