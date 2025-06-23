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Главная Одесса Инспекция одесских пляжей — готовы ли они и насколько безопасны

Инспекция одесских пляжей — готовы ли они и насколько безопасны

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Дата публикации 23 июня 2025 22:33
Пляжный сезон в Одессе 2025 - список открытых пляжем
Люди на пляже в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Пляж "Чайка" в Одессе Пляж "Кораблик" в Одессе

Курортный сезон в Одесской области в самом разгаре. Несмотря на войну и опасность обстрелов, пляжи снова заполнены — зонтики, шезлонги, дети с мороженым и взрослые с напитками. Но разрешение на официальное открытие этим летом получили только 11 арендаторов, а сами территории пляжей прошли проверку специальной комиссии. В фокусе внимания — безопасность, наличие укрытий и доступность инфраструктуры.

Журналисты Новини.LIVE решили проверить, как в реальности работает пляжная инфраструктура в Одессе — и сравнили состояние муниципального пляжа с условиями на частном.

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Пляж "Чайка" в Одессе

Свою инспекцию мы начали с муниципального пляжа "Чайка", который расположен на 10-й станции Большого Фонтана. Территория просторная, с достаточным количеством места как для тех, кто пришел с собственной подстилкой, так и для любителей комфорта. Зонтик можно арендовать за 150 гривен, сам шезлонг — за 200 грн.

Шезлонги на пляжі
Отдыхающие на пляже "Чайка". Фото: Новини.LIVE
Ігрова зона для дітей
Игровая зона для детей. Фото: Новини.LIVE

На пляже действует детская игровая зона — правда, платная: полчаса стоит 100 гривен, или же абонемент на целый день обойдется в 200 грн. Оплата — в ресторанчике рядом, там же можно поесть, а еще — воспользоваться туалетом, если вы клиент заведения. Однако для остальных отдыхающих ситуация не такая удобная.

"Туалет есть, но мы не знаем, где он.  Живем рядом, поэтому и не ищем общественный", — говорит Марина.

Одеситка Марина про вбиральню.
Одесситка Марина о туалете на пляже. Фото: Новини.LIVE

Как выяснилось, туалет таки есть — цена 10 грн, находится возле лестницы. А вот медпункта мы здесь не увидели. Не нашли и переносного укрытия — есть только указатели, которые ведут к гостиничному комплексу рядом. К которому, чтобы добраться, нужно более 5 минут, тогда как баллистическая ракета долетает до Одессы за 2 минуты.

Вказівник укриття на пляжі "чайка"
Указатель, ведущий к укрытию на пляже. Фото: Новини.LIVE

Если говорить о доступности, то для этого есть очень крутой пандус. Он совсем неудобен как для людей с инвалидностью, так и для мам с колясками. Подняться по нему практически невозможно, необходимо иметь достаточно большую силу, а чтобы спуститься, то без чьей-то помощи не обойтись.

Пандус на пляжі
Пандус на пляже. Фото: Новини.LIVE

Еще один минус — отсутствие раздевалок. В целом "Чайка" производит впечатление привычного одесского пляжа: доступного, немного заброшенного, но родного для многих.

"Нам здесь очень комфортно. Это такой родной пляж. Сколько бы ни ходили по другим местам, все равно возвращаемся сюда", — делится Инна.

Одеситка Інна про пляж "Чайка"
Одесситка Инна о пляже "Чайка". Фото: Новини.LIVE

Пляж "Кораблик" в Одессе

Следующая остановка — частный пляж на 13-й станции Большого Фонтана. Уже с первых минут заметно — здесь все организовано по четким правилам. Пляж условно разделен на зоны: одна — для загара, другая — для обеда, еще одна — для детских развлечений. Здесь нет хаоса, все работает по коммерческой, но понятной логике — за удобство надо платить. Именно поэтому многие гости заранее резервируют места — чтобы гарантированно получить комфорт.

"Сезон у нас начался 1 мая. Цены мы сразу опубликовали в соцсетях. У нас есть четыре вида мебели: шезлонги, кровати, лаунж-зоны — цены соответственно 200, 600 и 1000 гривен. Полотенце — 100 грн", — рассказывает администратор пляжа Тихон.

Адміністратор пляжу "кораблик"
Администратор пляжа Тихон о курортном сезоне в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Здесь все подстроено под различные форматы досуга: хотите расслабиться — есть кровать под зонтиком, пришли компанией — вам предложат зону с деревянным столом. Для детей обустроена специальная зона с батутами и развлекательной площадкой. Все это формирует ощущение безопасного, цивилизованного пляжного отдыха.

"Нам очень нравится здесь, потому что много разных магазинчиков, мороженое продают. Мы с детьми, которым также здесь очень нравится, потому что здесь развлекательные батуты, там детская площадка", — говорит отдыхающая Марина.

Одеситка Марина про плюси пляжу "кораблик"
Одесситка Марина об отдыхе на пляже "Кораблик". Фото: Новини.LIVE
Пляж "Кораблик"
Пляж "Кораблик" в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Еще один весомый плюс — наличие реального укрытия. Его не нужно искать по указателям или догадываться, куда бежать. Оно расположено в 50 метрах, дорога к нему занимает не более минуты. Внутри — лавочки, просторное помещение, приятная прохлада. Персонал пляжа действует четко по протоколу: в случае тревоги сразу предупреждают посетителей и организованно сопровождают к безопасному месту.

"Предупреждаем, когда есть тревога. Люди реагируют спокойно, проходят в укрытие. Все слаженно", — добавляет администратор.

Укриття на пляжі
Мобильное укрытие на пляже. Фото: Новини.LIVE

Безопасность не ограничивается только укрытием. На пляже постоянно дежурит команда спасателей, которые внимательно следят за акваторией. Они не просто "для вида", а действительно работают — имеют опыт, снаряжение и готовность действовать в случае чрезвычайной ситуации.

"У нас есть на пляже спасательная команда. Они работают. Регулярно контролируют пляж. В случае необходимости они всегда наготове, чтобы помогать и спасать", — объясняет Тихон.

Рятувальники на пляжі.
Спасательная команда на пляже. Фото: Новини.LIVE

Удобство и забота о здоровье чувствуется и в наличии муниципального медицинского пункта. Это не просто формальная комната — здесь работает профессиональный медик, готовый оказать помощь в реальном времени. В пункте есть медикаменты, базовое оборудование. Время работы — с 08:00 до 20:00, что охватывает почти весь активный пляжный день.

"С 9 июня мы работаем на пляже, оказываем неотложную помощь всем, кто обращается. Это доврачебная помощь, постановка диагноза, рекомендация  вызвать скорую, или оставить пациента на месте, или направить в больницу", — рассказывает фельдшер Ирина.

фельдшерка Ірина про курортний сезон.
Фельдшер Ирина о курортном сезоне. Фото: Новини.LIVE

Оба пляжа работают — но с разной философией. Муниципальный — это про простоту и минимальные затраты, но с проблемами доступа, удобств и безопасности. Частный — комфортный и безопасный, однако дорогой и с ограниченным пространством для бесплатного отдыха. Лето еще два месяца — и каждый одессит или турист сможет провести собственную инспекцию и сделать свой выбор, где ему лучше отдыхать.

Ранее мы писали, что цены на Одесских пляжах в этом году удивляют отдыхающих. А также о том, как пляжи и гостиницы готовились к курортному сезону 2025 года.

Одесса отдых Черное море пляж Новости Одессы море безопасность
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
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