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Головна Одеса Пахлава, кукурудза та пиво — ціни на одеських пляжах дивують

Пахлава, кукурудза та пиво — ціни на одеських пляжах дивують

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Дата публікації: 22 червня 2025 15:56
Скільки коштує кукурудза на пляжі в Одесі
Люди на пляжі їдять кавун. Фото ілюстративне: freepik
Ключові моменти Ціни на пляжах в Одесі

На пляжах Одеси розпал сезону — і не тільки сонця, а й цін. За солодощі, снеки й напої просять від 60 до 200 гривень, а один качан кукурудзи може влетіти у копійку. 

Актуальними цінами на пляжах в Одесі діляться відпочивальники в соцмережах.

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Ціни на пляжах в Одесі

Цьогорічні ціни на пляжах Одеси вражають навіть місцевих. Відпочивальники кажуть, що продавці просять 180 гривень за варену кукурудзу — дорожче, ніж деякі обіди в кафе. Інші ж пропонують "лише" за 120.

"Качан наче з Марса — бо як інакше пояснити таку ціну", — обурюється відпочивальник.

Популярна пляжна їжа теж підскочила в ціні. На одному із пляжів продавець на прохання відпочивальника озвучив ціни на свій асортимент. 

"Пахлава медова — 80 гривень за шматок. Трубочки зі згущеним молоком — 60", — каже він. 

Крім цього, стандартний набір — попкорн, солодка вата, пиво — коштує 60–80 гривень за порцію. Любителям морепродуктів пропонують чорноморську креветку — 200 гривень за 100 грамів, а гренландську — за 150.

Нагадаємо, ми повідомляли, на яких пляжах безпечно купатися в Одесі та області. Також розповідали, які курорти не для дітей і там варто відпочивати тільки дорослим.

Одеса відпочинок пляж Одеська область Новини Одеси ціни
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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