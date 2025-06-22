Безпечні пляжі Одещини для купання — 22 червня

Люди відпочивають на пляжі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

​Двадцять пляжів вздовж узбережжя Одещини признано безпечними для купання та відпочинку. Такі висновки зробили фахівці, згідно з результатами останніх лабораторних досліджень в регіоні.

Про це повідомив Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

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Де купатися безпечно в Одесі

Лабораторії територіальних центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ України регулярно проводять моніторинг якості води на пляжах та водоймах регіону. В рамках останнього здійснювали відбір проб води на узбережжі Чорного моря в Одесі. Так, за інформацією відомства, безпечними для купання є такі пляжі в місті:

​інклюзивний пляж "Безмеж"

Буфет на Малому Фонтані

"Гранд Петтін"

"Ітака"

"Куба"

пляж "Калетон"

муніципальний пляж "Чайка"

"Сігал Біч"

муніципальний пляж "Курортний"

пляж "Паблік"

Де безпечно купатися в Одеській області

У Чорноморську купатися можна на Центральному міському пляжі.

У селі Приморське Ізмаїльського району також дозволено купання.

Щодо пляжів в Одеському та Білгород-Дністровському районах — вони офіційно не відкриті. Проте лабораторні аналізи показали прийнятну якість води у таких місцях:

с. Сичавка Південнівської ОТГ

с. Грибівка, пляжі "Загар" та "Лагуна"

с. Приморське, зона "Катранка"

с. Лиман, зона "Расейка"

с. Курортне

с. Велика Балабанівка

с. Затока

Медики попереджають: погодні умови, особливо зливи, можуть впливати на якість води. Тому радять стежити за актуальною інформацією протягом тижня через офіційні джерела.

Нагадаємо, раніше в Одеській обласній військовій адміністрації пояснили, що на певних ділянках узбережжя діє особливий режим в’їзду, виїзду та пересування громадян. Зокрема, це стосується двох популярних курортів: села Кароліна-Бугаз та селища Затока. Також ми писали, яка сьогодні температура Чорного моря.