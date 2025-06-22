Безпечні пляжі Одещини для купання — 22 червня

Оприлюднено список безпечних пляжів в Одесі — які саме
Двадцять пляжів вздовж узбережжя Одещини признано безпечними для купання та відпочинку. Такі висновки зробили фахівці, згідно з результатами останніх лабораторних досліджень в регіоні.
Про це повідомив Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Де купатися безпечно в Одесі
Лабораторії територіальних центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ України регулярно проводять моніторинг якості води на пляжах та водоймах регіону. В рамках останнього здійснювали відбір проб води на узбережжі Чорного моря в Одесі. Так, за інформацією відомства, безпечними для купання є такі пляжі в місті:
- інклюзивний пляж "Безмеж"
- Буфет на Малому Фонтані
- "Гранд Петтін"
- "Ітака"
- "Куба"
- пляж "Калетон"
- муніципальний пляж "Чайка"
- "Сігал Біч"
- муніципальний пляж "Курортний"
- пляж "Паблік"
Де безпечно купатися в Одеській області
У Чорноморську купатися можна на Центральному міському пляжі.
У селі Приморське Ізмаїльського району також дозволено купання.
Щодо пляжів в Одеському та Білгород-Дністровському районах — вони офіційно не відкриті. Проте лабораторні аналізи показали прийнятну якість води у таких місцях:
- с. Сичавка Південнівської ОТГ
- с. Грибівка, пляжі "Загар" та "Лагуна"
- с. Приморське, зона "Катранка"
- с. Лиман, зона "Расейка"
- с. Курортне
- с. Велика Балабанівка
- с. Затока
Медики попереджають: погодні умови, особливо зливи, можуть впливати на якість води. Тому радять стежити за актуальною інформацією протягом тижня через офіційні джерела.
Нагадаємо, раніше в Одеській обласній військовій адміністрації пояснили, що на певних ділянках узбережжя діє особливий режим в’їзду, виїзду та пересування громадян. Зокрема, це стосується двох популярних курортів: села Кароліна-Бугаз та селища Затока. Також ми писали, яка сьогодні температура Чорного моря.
Читайте Новини.LIVE!