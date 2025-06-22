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Головна Одеса Оприлюднено список безпечних пляжів в Одесі — які саме

Оприлюднено список безпечних пляжів в Одесі — які саме

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Дата публікації: 22 червня 2025 11:34
Безпечні пляжі Одещини для купання — 22 червня
Люди відпочивають на пляжі в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Де купатися безпечно в Одесі Де безпечно купатися в Одеській області

​Двадцять пляжів вздовж узбережжя Одещини признано безпечними для купання та відпочинку. Такі висновки зробили фахівці, згідно з результатами останніх лабораторних досліджень в регіоні. 

Про це повідомив Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

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Допис Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Фото: скриншот

Де купатися безпечно в Одесі 

Лабораторії територіальних центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ України регулярно проводять моніторинг якості води на пляжах та водоймах регіону. В рамках останнього здійснювали відбір проб води на узбережжі Чорного моря в Одесі. Так, за інформацією відомства, безпечними для купання є такі пляжі в місті:

  • ​інклюзивний пляж "Безмеж"
  • Буфет на Малому Фонтані
  • "Гранд Петтін"
  •  "Ітака"
  •  "Куба"
  • пляж "Калетон"
  •  муніципальний пляж "Чайка"
  • "Сігал Біч"
  • муніципальний пляж "Курортний"
  • пляж "Паблік"

Де безпечно купатися в Одеській області

У Чорноморську купатися можна на Центральному міському пляжі.

У селі Приморське Ізмаїльського району також дозволено купання.

Щодо пляжів в Одеському та Білгород-Дністровському районах — вони офіційно не відкриті. Проте лабораторні аналізи показали прийнятну якість води у таких місцях:

  • с. Сичавка Південнівської ОТГ
  • с. Грибівка, пляжі "Загар" та "Лагуна"
  • с. Приморське, зона "Катранка"
  • с. Лиман, зона "Расейка"
  • с. Курортне
  • с. Велика Балабанівка
  • с. Затока

Медики попереджають: погодні умови, особливо зливи, можуть впливати на якість води. Тому радять стежити за актуальною інформацією протягом тижня через офіційні джерела.

Нагадаємо, раніше в Одеській обласній військовій адміністрації пояснили, що на певних ділянках узбережжя діє особливий режим в’їзду, виїзду та пересування громадян. Зокрема, це стосується двох популярних курортів: села Кароліна-Бугаз та селища Затока. Також ми писали, яка сьогодні температура Чорного моря.

Одеса відпочинок пляж Одеська область Новини Одеси безпека
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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